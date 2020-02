Nextbase presenteert 4K-dashcam 622GW

2020-02-18T10:00:00

2020-02-18T07:46:45

Hoe hoger de resolutie, hoe meer detail wordt vastgelegd. De 622GW Dash Cam van Nextbase is dan ook de eerste autocamera van het bedrijf dat opnames in 4K kan maken.

Een ander merk dat hier al eerder mee kwam, is BlackVue. De 622GW biedt ook beeldstabilisatie en heeft een slowmotion-functie, hoewel die alleen werkt bij full hd-opnames.

Prijs nog afwachten

Daarnaast is er sprake van een sensor met verbeterd nachtzicht. Op het moment van schrijven is nog niet duidelijk wat-ie kost en wanneer-ie in Nederland te koop is.