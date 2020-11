Niet alleen een toetsenbord, ook een Raspberry Pi (400)

Op het eerste gezicht lijkt dit simpelweg een toetsenbord, maar de Raspberry Pi 400 is veel meer dan dat. Binnenin zit namelijk een Raspberry Pi 4 en daardoor is het geheel een kant-en-klare computer.

Je hoeft er enkel nog een muis (meegeleverd) en een monitor op aan te sluiten. Dat verklaart ook de aanwezigheid van usb- en micro-hdmi-poorten. Verder is er ruimte voor een geheugenkaartje en een ethernetkabel.

Knutselen

De langwerpige aansluiting is een zogeheten 40-pin GPIO header, bedoeld voor programmeerprojecten. Want ook in deze vorm blijft de Pi een knutsel-pc'tje in hart en nieren.  Online te vinden voor een prijs van rond de 100 euro.