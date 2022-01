Nieuw: de Computer Idee Podcast!

Sinds deze week heeft de redactie zich gewaagd aan een eerste podcast. De bedoeling is om wekelijks een nieuwe aflevering te maken die je in heldere bewooringen op de hoogte brengt van de nieuwste ontwikkelingen en de mogelijkheden van de digitale samenleving.

In de allereerste podcast van Computer Idee bespreken Mark Gamble, Rens Blom en Martijn Overman de stand van zaken rondom technologie en delen ze reviews en tips over het gebruik van hardware, apps en online platforms. Het is nog werk in uitvoering en er valt nog veel te verbeteren. Zo was een Teams-vergadering de basis van deze aflevering met als gevolg een belabberde geluidskwaliteit. Daar gaan ze de volgende keer zeker wat aan doen! Maar laat je daar vooral niet afleiden, het draait immers om de inhoud!

Eerste aflevering

Aflevering 1 gaat onder andere over een Logitech-toetsenbord en -muis, een Startpagina-extensie voor meer privacy in je browser en Intel die de grootste chipfabriek ter wereld wil bouwen. Aan bod komen verder de vraag hoe je een glazen LP afspeelt, een review van de Apple Macbook Pro, privacy- en beveiliging in Windows 11 en een gratis app die je telefoon omtovert in een uitstekende webcam. 

Met de app van de week kun je bowlen met je smartphone. Serieuzer is een nieuwe functie in iOS en MacOS, waarmee je personen als erfeniscontact kunt aanwijzen. De aflevering sluit af met onderwerpen waaraan de redactie nu werkt en die binnenkort in het blad zullen verschijnen. 

Vervolg

De tweede - hopelijk beter verstaanbare - aflevering staat gepland voor 1 februari. Aan de agenda met te bespreken onderwerpen wordt nog gewerkt, dat hoor je nog. Beluister deze en volgende afleveringen op www.computeridee.nl/podcast.