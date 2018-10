Nieuw mobiel netwerk Schiphol ondersteunt 5G

2018-10-08T11:36:00

2018-10-08T11:32:47

Binnen luchthaven Schiphol wordt de komende tijd een nieuw mobiel netwerk aangelegd. Het netwerk biedt een betere dekking en ondersteunt tevens 5G, de snelle opvolger van 4G.

Het netwerk bestaat uit dertig antennes, die aangelegd worden in 'alle aankomst- en vertrekhallen, lounges, pieren, het stationsgebied, Schiphol Plaza en in niet publieke gebieden zoals de bagagekelders'. Over twee jaar moet de operatie afgerond zijn, hoewel nog niet duidelijk is of 5G dan ook meteen werkt. Schiphol werkt hiervoor samen met KPN, VodafoneZiggo en T-Mobile.

2020

5G is tot tien keer sneller dan 4G en het is de bedoeling dat we er vanaf 2020 al de vruchten van plukken. Sowieso rond de Amsterdam ArenA, waar dat jaar vier EK-voetbalwedstrijden worden gespeeld. T-Mobile wil in dat jaar zelfs al landelijke dekking aanbieden. Op verschillende plekken in het land worden nu tests uitgevoerd, waaronder in Groningen.