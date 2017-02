Nieuw wereldrecord: Miljoen muisklikken in 17,5 uur

2017-02-17T11:35:00

2017-02-17T11:36:37

YouTuber 'Tocen' heeft naar eigen zeggen een nieuw wereldrecord neergezet door een miljoen keer op een muis te klikken binnen 17,5 uur. Uiteraard is de marathon opgenomen.

In de video is te zien hoe de man in totale stilte op een muis klikt. In totaal een miljoen keer, wat gehaald wordt op de 17 uur, 27 minuten en 7 seconden. Af en toe probeert zijn kat hem van de wijs te brengen, maar Tocen klikt stevig door.

Getikt

De video is een reactie op een ander YouTube-filmpje, waarin een jongeman hardop naar 100.000 telt. Daar doet hij krap 24 uur over.