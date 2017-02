Nieuwe aftapwet gaat definitief door

De Tweede Kamer heeft de nieuwe aftapwet waarbij de inlichtingendiensten in Nederland meer bevoegdheden krijgt, goedgekeurd. Door de nieuwe wet kunnen instanties als de AIVD en MIVD nu ook ongericht internetverkeer aftappen.

In de vorige aftapwet konden inlichtingendiensten alleen informatie verzamelen van 'verdachte' activiteiten, waardoor niet iedereen zich zorgen hoefde te maken over wat en wie er werd afgeluiderd. Door de wijziging in de wet kunnen de AIVD en MIVD nu in theorie alle verkeer afluisteren, waarbij ze grootschalig en ongericht gegevens kunnen verzamelen en doorzoeken.

Ruime meerderheid

In een debat over het voorstel bleek dat een ruime meerderheid van de Tweede Kamer al voor een wijziging van de aftapwet was. Partijen PvdA, VVD, PVV, CDA, ChristenUnie en 50Plus stemden allemaal voor de wet, D66 en Groenlinks probeerden nog wat wijzigingen door te voeren, maar werden hierbij niet gehoord.

Controle op controle

De grootste partijen riepen het kabinet wel op om extra geld vrij te maken voor toezichthouders. De TIB (Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden) en de CTIVD (Commisssie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten) moeten in de gaten houden of het verkrijgen van data door de AIVD en MIVD rechtmatig gebeurt en dat hun bevoegdheden onnodig worden ingezet.

Raad voor de rechtspraak

Ook de Raad voor de Rechtspraak is kritisch op de nieuwe wet, en vraagt zich bijvoorbeeld ook af of alle data drie jaar lang bewaard moet worden, met het oog op privacy van onschuldige burgers, waarvan ook data wordt verzameld. Het kabinet stelt dat echter wel voor. Ook krijgt het TIB nu nog geen toegang tot de daadwerkelijke gegevens die zijn verzameld door de veiligheidsdiensten, waardoor het niet altijd eenvoudig te toetsen is of bepaalde bevoegdheden correct zijn ingezet.