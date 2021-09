Nieuwe emoji voor 2022: Vanalles aan de hand

2021-09-15T10:40:00

2021-09-15T10:36:08

De nieuwe emoji die voor volgend jaar op de rol staan, zijn door het Unicode Consortium vastgesteld. In totaal betreft het 37 nieuwe gezichtjes en icoontjes, plus 75 varianten op reeds bestaande emoji. Dit keer zijn er opvallend veel handgebaren in de aanbieding.

Neem bijvoorbeeld de emoji voor het handenschudden. Daar bestonden al vijf versies van, afhankelijk van huidskleur, waarbij de linker- en rechterhand altijd beide dezelfde kleur hadden. Vanaf Unicode 14.0 is voor beide handen een andere kleur te selecteren, zodat er straks tot wel 25 combinaties mogelijk zijn. Verder zien we onder meer een uitgestoken hand, een hand die recht naar voren wijst en handen die een hart-symbool uitdrukken terug.

Veel handen dus, maar er is meer. Zoals een smeltend gezichtje voor op warme zomerdagen, een emoji die van geluk bijna moet huilen en een sceptisch smoeltje. Naast de zwangere vrouw is in het kader van genderneutraliteit ook een zwangere man of zwanger persoon te kiezen. Stuur de lege batterij om aan te geven dat je weinig energie hebt of de discobal als je zin hebt in een feestje. En dan is er nog de onderlip waarop gebeten wordt...

Google als eerste

De verwachting is dat de meeste bedrijven de nieuwe emoji vanaf volgend jaar implementeren. De uitzondering is wellicht Google, die op z'n vroegst al vanaf oktober de uitrol start. Ze duiken dan als eerste op in onder meer Android. Hier vind je een lijst met alle Unicode 14.0-emoji, inclusief alle huidskleurvariaties.