Nieuwe emoji voor WhatsApp

2017-10-04T09:43:00

2017-10-04T09:39:52

Emoji op WhatsApp zien er binnenkort iets anders uit dan je gewend bent. Voor de populaire chat-app zijn nieuwe gezichtjes ontworpen, die subtiel verschillen van hun voorgangers.

Dat meldt de site Emojipedia. Tot op heden gebruikte WhatsApp de emoji van Apple, ook op Android. De nieuwe smoeltjes lijken daar nog steeds veel op. Over het algemeen zijn de ogen iets groter en in sommige gevallen zijn kleuren aangepast. Zo is het waterpistool oranje in plaats van groen.

Vermoedelijk kiest WhatsApp ervoor om voortaan met eigen emoji te werken om minder afhankelijk te zijn van veranderingen die Apple doorvoert. Nieuwe emoji kunnen daardoor sneller beschikbaar worden gesteld aan WhatsApp-gebruikers.

Interpretatie

Eigenlijk is het maar goed ook dat de smileys zoveel lijken op de oude. Want emoji juist interpreteren is nog een hele kunst, met name wanneer ze per platform verschillen. Daar is onderzoek naar gedaan. De lachende emoji van Apple werd destijds negatiever opgevat dan bijvoorbeeld die van Google. Miscommunicatie is dan het gevolg.