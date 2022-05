Nieuwe EU-wetgeving moet techgiganten verantwoordelijk houden

2022-04-25T09:38:23

2022-04-28T09:14:28

De verschillende leden van het Europese parlement zijn het eens over de richtlijnen van een nieuwe Europese wet die techggianten verantwoordelijk moet houden.

De nieuwe wetgeving heet Digital Services Act (DSA) en moet ervoor zorgen dat digitale platformen verantwoording nemen voor de content die op hun websites en binnen hun apps staan.

De DSA mag je niet verwarren met de DMA. Die afkorting staat voor Digital Markets Act, waar de Europese Commissie het in maart over eens werd. Die wet stelt dat er een eerlijk strijd moet bestaan op de digitale markten.

Nieuwe Europese wet voor techgiganten

Hoewel de wet natuurlijk alleen geldt voor Europa, is de kans groot dat gebruikers in landen buiten Europa eveneens met getroffen maatregelen te maken krijgen. Voor veel bedrijven is het waarschijnlijk goedkoper of logischer slechts één strategie aan te houden aangaande content en de risico’s die daaraan verbonden zijn.

De tekst in de wetgeving is nog niet definitief, maar omvat in elk geval de onderstaande aspecten.

Gerichte advertenties op basis van religie, seksuele oriëntatie en etniciteit is verboden; ook mogen adverteerders zich niet op jongeren richten.

Zogenaamde “dark patterns” (waarin mensen door verwarrende interfaces geleid worden naar bepaalde keuzes) zijn verboden. Zo moet het bijvoorbeeld gemakkelijker worden van abonnementen af te komen.

Grote online platformen, zoals Facebook, moeten aan gebruikers uitleggen hoe hun algoritmen werken. Ook moet er een systeem komen dat niet gebaseerd is op profilering. Dat betekent dat je bijvoorbeeld op Instagram gebruik kunt maken van een feed op chronologische volgorde, als jij dat wil.

Hostingdiensten en online platformen moeten duidelijk maken waarom bepaalde content verwijderd wordt en gebruikers mogen daartegen in beroep gaan.

De grootste online platformen moeten belangrijke data overhandigen aan onderzoekers, zodat die kunnen bestuderen hoe online risico’s evolueren.

Grote platformen moeten nieuwe strategieën hanteren voor het tegengaan van het verspreiden van misinformatie.

De nieuwe wet gaat ook rekening houden met de grootte van een bedrijf. De grootste bedrijven kunnen ook de grootste boetes ontvangen.

Nu moeten de verschillende leden van het Europese parlement nog stemmen over het in werking laten treden van de nieuwe wet; dit is in veel gevallen slechts een formaliteit. Nadat er voor gestemd is voor de wet, duurt het nog vijftien maanden voordat die van kracht gaat. Het kan ook zijn dat die vanaf 1 januari 2024 geldig is. Het ligt er maar net aan wat later gebeurt.