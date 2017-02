Nieuwe functies uitgerold voor Google Nest

Nieuwe functies in Google Nest maken het systeem weer ietsje completer. Voor gebruikers van het Aware-programma, waarbij je precies in de gaten kunt houden wat er thuis allemaal gebeurt, is nu deurdetectie en een nieuwe vorm van pushnotificaties aan het systeem toegevoegd.

De Google Nest Cam Indoor beschikt dankzij een update over de mogelijkheden om deuren te detecteren. Het systeem leert deze deuren vanzelf door ze de komende tijd automatisch in de gaten te houden. Het systeem kan ze herkennen aan de hand van de bewegingen (openen en sluiten). Na een succesvolle detectie wordt een deur aan een speciale detectiezone in het systeem toegevoegd, waarbij je aan de hand van een duidelijk kader kunt zien dat de deur door het systeem is herkend.

App-update

Ook de app van Nest zelf krijgt een handige update. Zo krijg je nu bijvoorbeeld een miniatuurweergave te zien van de zone waar detectie heeft plaatsgevonden, zodat je direct in één oogopslag kunt zien waar de detectie heeft plaatsgevonden. Ook voor de Nest Protect zijn nieuwe waarschuwingen te zien, zoals bij een (te) hoge concentratie rook of koolmonoxide. Je krijgt dan op de app meteen alle live-beelden van de camera's in huis te zien, zodat je bijvoorbeeld bij de aanwezigheid van personen mensen kunt waarschuwen.