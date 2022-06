‘Nieuwe Google Nest Wifi heeft wifi 6 aan boord’

2022-06-20T09:02:56

2022-06-20T09:12:48

Als we de nieuwste geruchten mogen geloven dan brengt Google binnenkort een nieuwe versie van Google Nest Wifi met wifi 6 uit.

Dat meldt een bron tegenover de redactie van 9to5Google. Die bron meldt dat het design van het nieuwe mesh-wifi-systeem teruggrijpt naar de eerste versie van Google Wifi: pucks.

Daarnaast moet het mogelijk zijn die pucks los te kopen of in pakketten van twee of drie stuks; net wat je maar nodig hebt voor je eigen huis, natuurlijk. Het is echter nog niet duidelijk of deze versie van Nest Wifi tevens een speaker met de Google Assistent aan boord heeft, zoals de huidige versie.

Wifi 6, en wifi 6e dan?

Naast wifi 6 hebben we tegenwoordig ook al een nieuwe variant van het draadloze protocol: wifi 6e. Mogelijk ondersteunt het nieuwe Google Nest Wifi-systeem ook dat protocol.

Wifi 6 ondersteunt downloadsnelheden tot 9,6 Gbps. Wifi 5 blijft momenteel op 3,5 Gbps steken. Daarnaast is het zo dat een dergelijk mesh-systeem voordelig is voor eigenaars van smarthomeproducten, aangezien die producten sneller onderling communiceren.

Wifi 6e voegt nog een derde band toe aan de mix. Normaliter ondersteunen wifi-routers de banden 2,4 en 5 GHz, maar wifi 6e ondersteunt tevens de 6GHz-band.