Nieuwe HTC-smartphone legt focus op metaverse

2022-06-29T09:25:00

2022-06-29T09:28:58

Het is jaren geleden dat HTC een smartphone uitbracht waar mensen op zaten te wachten, maar nu waagt het bedrijf het er opnieuw op met de Desire 22 Pro.

De opvolger van de HTC Desire 21 Pro, die vorig jaar verscheen, legt de focus op de metaverse. Dat is, volgens Facebook-topman Mark Zuckerberg, “de volgende grote stap”.

De HTC Desire 22 Pro is een telefoon die perfect werkt met de Vive Flow VR-bril, waarmee je toegang krijgt tot de Viveverse. Dat is HTC’s visie op de metaverse, waar nu veel om te doen is.

Het nu van de smartphone?

De headset is overigens compatible met allerlei Android-telefoons, dus je mag best vraagtekens bij het nut van de HTC Desire 22 Pro plaatsen. Wellicht wil de fabrikant een compleet pakket aanbieden.

Verder beschikt de telefoon over een cryptoportemonnee, waarmee je je eigen cryptomunten beheert. Ook krijg je een gratis NFT van HTC (maar wellicht geldt dat alleen voor de mensen in Taiwan).

Verder haal je een midrange telefoon in huis. Het toestel heeft een 6,6”-scherm, een resolutie van 1080p en een verversingssnelheid van 120 Hertz. De holepunch-selfiecamera beschikt over 32 megapixel.

Achterop zitten drie camera’s: een hoofdcamera van 64 megapixel, een groothoeklens van dertien megapixel en een dieptesensor van vijf megapixel.

Midrange specs

Onder de motorkap zit een Qualcomm Snapdragon 695-processor, 8 GB aan werkgeheugen en 128 GB aan opslagruimte. De accu heeft een vermogen van 4.520 mAh en ondersteunt draadloos laden.

Het toestel draait op Android 12 en heeft een ip67-beoordeling. In Groot-Brittannië kost het toestel 399 Britse pond, en is het vanaf 1 augustus te koop. Over Nederland is nog niets bekend.