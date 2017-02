Nieuwe Intel-processors sneller uit dan verwacht

2017-02-13T16:07:00

2017-02-13T16:08:32

Intel maakt bekend dat zijn nieuwe generatie processors eerder uitkomt dan verwacht. De Coffee Lake-serie lanceert al in de tweede helft van 2017.

Dat is opvallend, want de vorige generatie (Kaby Lake) is nog maar sinds begin 2017 uit. De verwachting was dan ook dat nieuwe modellen pas in 2018 zouden lanceren, maar dat blijkt niet het geval.

"Heb je nu een pc op basis van de zesde – of zelfs vijfde – generatie Core-processors van Intel, dan zal een nieuw model op basis van de Kaby Lake-editie weinig toevoegen", zo concludeerden we kortgeleden over de nieuwste cpu's van Intel.

Concurrentie

Waar de Kaby Lake-processoren zo'n 15 procent sneller presteerden ten opzichte van de generatie daarvoor (Skylake), zouden de Coffee Lake-cpu's er weer circa 15 procent bovenop gooien.

Op het gebied van computerprocessoren is Intel momenteel heer en meester. Vanaf maart krijg het bedrijf er echter concurrentie bij van AMD, dat met een eigen serie cpu's komt: de Ryzen-serie. Mogelijk verklaart dat ook de haast van Intel.