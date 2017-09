Nieuwe interface voor maildienst Outlook.com

2017-09-05

2017-09-05T16:24:54

Microsoft heeft een nieuwe versie van Outlook.com gelanceerd. De nieuwe webinterface van de maildienst heeft een nieuwe look and feel gekregen. Momenteel nog in bèta, maar je kunt de nieuwe functies nu alvast bekijken.

Zo af en toe verandert Microsoft onderdelen van haar diensten. Zo gaat de zakelijke omgeving Office 365 regelmatig op de schop en voegt het bedrijf ook nieuwe functies toe aan haar Office-pakketten. Dit keer is Outlook.com aan de beurt.

Bètaversie

Outlook.com kan nu alvast in de nieuwe preview-versie worden gebruikt. Veel gebruikers krijgen tijdens het inloggen op de dienst een melding dat de bètaversie nu beschikbaar is. Door middel van het aanzetten van een vinkje bovenin de balk, kan de bètaversie worden ingeschakeld.

Vernieuwd

De interface van Outlook.com is in de bètainterface veranderd. De lettertypen zijn vergroot en de verschillende mappen in het linkerdeel van het Outlook.com-venster hebben nu ook een pictogram gekregen. Omdat alles net wat groter is geworden, is de webdienst ook meer geschikt voor gebruikers met aanraakschermen. De zoekbalk is verplaatst naar het midden van het scherm, waardoor deze makkelijker is te bereiken.

Overzichtelijker

De bètaversie van Outlook.com biedt een overzichtelijker geheel. Mailberichten worden nu automatisch per maand gesorteerd, en van sommige berichten met bepaalde bijlagen zie je direct een preview in de hoofdweergave. De algemene bediening van de nieuwe versie van Outlook.com is wel wat veranderd ten opzichte van de huidige versie. Daar kon je door op een bericht te dubbelklikken, deze openen in een nieuw venster. In de nieuwe versie kan dat niet meer, je kunt de berichten alleen bekijken in de weergave aan de rechterzijde van het scherm.

Uitrol

Het is nog niet bekend wanneer Microsoft de nieuwe versie van Outlook.com gaat uitrollen, de verwachting is dat gebruikers binnen enkele maanden van het nieuwe uiterlijk en functionaliteit gebruik kunnen maken.