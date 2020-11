Nieuwe iPhone-functie detecteert afstand tot personen

2020-11-02T10:18:00

2020-11-02T10:17:38

Apple werkt aan een nieuwe iPhone-functie waarmee met behulp van de camera de afstand tot andere personen te detecteren is. Echter is deze straks wel alleen voor de nieuwste en duurste iPhone-modellen beschikbaar, de iPhone 12 Pro en Pro Max.

De reden daartoe is dat dit momenteel de enige iPhones zijn met een Lidar-sensor aan boord. Lidar staat voor Light Detection and Ranging en gebruikt de weerkaatsing van lichtstralen om diepte in te schatten. Zo zijn ook zelfrijdende auto's met Lidar-camera's uitgerust om medeweggebruikers te herkennen en daar hun rijgedrag op aan te passen.

TechCrunch-hoofdredacteur Matthew Panzarino toont in een video op Twitter hoe de functie in iPhones werkt. Met beeld én geluid wordt duidelijk hoe dichtbij een persoon in de buurt is. Het 'detecteren van mensen' is vooral ontworpen voor mensen met een visuele beperking, maar zou voor iedereen goed van pas komen in coronatijden. Je weet precies hoe ver je bij iemand vandaan bent.

Voor iOS 14.2

Bedoeling is dat de functie vanaf iOS 14.2 deel uitmaakt van de Vergrootglas-app, waar het een van de toegankelijkheidsopties is. De iPhone 12 Pro en Pro Max zijn nog maar net te koop. Onze collega's van Computer!Totaal hebben er al eentje te pakken. Lees in de iPhone 12 Pro review wat zij ervan vinden.