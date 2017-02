Nieuwe LG G6 krijgt volledig scherm zonder randen

2017-02-07T13:16:53

2017-02-07T14:40:35

Van de nieuwe LG G6 smartphone is een nieuwe rendering opgedoken waaruit blijkt dat het toestel geen randen heeft. De LG G6 wordt op 26 februari aangekondigd tijdens het Mobile World Congress in Barcelona.

Er doen al tijden geruchten de ronde over de nieuwe LG G6. Zou de telefoon in ieder geval niet meer modulair zijn opgebouwd zoals zijn voorganger, de G5. Nu is er wat meer bekend geworden over de G6. Het toestel krijgt namelijk een naadloos op de rand van de telefoon aangesloten scherm.

Dat blijkt uit afbeeldingen voor een uitnodiging voor de lancering van de telefoon. Het randloze scherm zal zoals verwacht een 5.7 inch model zijn met een QHD+-resolutie en een schermverhouding 18:9. Zowel boven als onder en de zijkanten van de telefoon sluiten dus naadloos op elkaar aan, en zijn er geen randen meer.