Nieuwe look voor Rekenmachine, Mail en meer in Windows 11

2021-08-13T09:53:00

2021-08-13T09:48:42

In de aanloop naar Windows 11 brengt Microsoft telkens meer standaard apps in lijn met de nieuwe huisstijl van het aankomende besturingssysteem. Windows Insiders kunnen nu aan de slag met de vernieuwde Rekenmachine, de Mail- en Agenda-app en het Knipprogramma.

De aanpassingen aan de Rekenmachine zijn subtiel. Het venster heeft afgeronde hoeken en daarnaast voor het eerst een donkere modus. Die is afhankelijk van het Windows 11-thema te bepalen. Je kunt een donkere calculator instellen als het besturingssysteem zelf op het lichte thema staat, of andersom.

Ook de vensters van Mail en Agenda hebben ronde vormen gekregen, met de optie voor een donkergrijze achtergrondkleur.

Bij het Knipprogramma gaat het om meer dan slechts uiterlijk vertoon, hoewel ook hier ronde hoeken en een donkere modus terug te vinden zijn. Windows 10 kent namelijk momenteel twee aparte methodes om schermafbeeldingen te maken en direct te bewerken: het Knipprogramma en 'Knippen en aantekenen'.

De Snipping Tool in Windows 11 combineert beide in één handige app, op te roepen via de toetsencombinatie Windows-toets + Shift + S. De screenshot wordt in het klembord opgeslagen zodat je deze makkelijk elders kunt plakken.

Windows 11 downloaden

Windows 11 is op Windows 10-pc's uit te proberen via het Windows Insider-programma. De updates voor de standaard apps zijn daar nu ook beschikbaar. Windows 11 downloaden buiten dit officiële kanaal wordt afgeraden. Online wemelt het van de malafide installatiebestanden waarmee je enkel malware binnenhaalt.

Lees hier hoe je Windows 11 wel veilig downloaden en installeren kunt.