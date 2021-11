Nieuwe mediaspeler voor Windows 11 in aantocht

2021-11-17T11:30:00

2021-11-17T10:54:20

Microsoft brengt een nieuwe mediaspeler uit voor Windows 11. Testers van het besturingssysteem mogen al aan de slag met de vervanger van Groove Muziek. Windows Media Player blijft daarnaast gewoon beschikbaar, net zoals de Films- en tv-app.

De Media Player voor Windows 11 is geschikt voor het afspelen van lokale muziek- en videobestanden. Gebruikte je Groove Muziek al, dan wordt je muziekcollectie (inclusief afspeellijsten) automatisch overgezet. Het programmaatje is gekoppeld aan de inhoud van de standaard Muziek- en Video-mappen van Windows. Zet je hier mp3'tjes e.d. in, dan duiken ze meteen op in de Media Player.

Overigens kun je ook zelf mappen toevoegen. Waar Groove Muziek alleen met muziekbestanden overweg kon, speelt de nieuwe Media Player ook filmbestanden af. En er is een handige picture-in-picture-functie, bedieningselementen incluis. Of Windows 11 echt drie losse mediaspelers nodig heeft, betwijfelen we. Maar de keuze is er, in ieder geval.

Eerst voor Insiders

Windows Insiders verwelkomen de Media Player als eerste. Microsoft maakt bekend dat de update nu voor hen klaarstaat en hoopt de komende tijd op feedback, voor de app ook naar reguliere Windows 11-gebruikers komt. Het staat je uiteraard vrij om zelf een ander programma hiervoor in te schakelen, zoals het populaire VLC.