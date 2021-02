Nieuwe modus Edge-browser laat kinderen veilig internetten

2021-02-17T10:20:00

2021-02-17T10:38:45

Online wemelt het van de gewelddadige en pornografische beelden, waarvan je als ouder liever niet wilt dat je kinderen het al op jonge leeftijd onder ogen krijgen. Daarom werkt Microsoft nu aan een kindvriendelijke modus voor zijn Edge-browser.

De zogeheten Kids Mode wordt in het profielenmenu van Edge ondergebracht. Naast het wisselen van profiel of browsen als gast, komt daaronder ook de optie om de kindermodus op te starten. Daarin wordt nog onderscheid gemaakt tussen twee leeftijdscategorie├źn: 5-8 jaar en 9 jaar en ouder.

In beide gevallen worden nu grote delen van het internet geblokkeerd. De sites die wel nog bezocht mogen worden, zijn zelf aan een lijst met 'allowed sites' toe te voegen. Verder worden de zoekinstellingen van de Bing-zoekmachine automatisch op 'streng' gezet, zodat daar niet per ongeluk alsnog naaktbeelden in op kunnen duiken.

Ouderlijk toezicht

De kindermodus lijkt op de opties voor ouderlijk toezicht die nu al onderdeel uitmaken van Windows 10, maar is een stuk eenvoudiger om op te zetten. Zo hoef je niet in de weer met het aanmaken van Microsoft-accounts voor ieder kind. Zou je dit wel doen, dan heb je wel meer controle over het surfgedrag van je kinderen. Zo is een schermtijd-limiet in te stellen en vind je terug welke websites zoal bezocht zijn.

De nieuwe Kids Mode maakt nu alleen nog maar onderdeel uit van de testversie van Edge, ofwel Edge Canary voor Insiders. Wanneer de functie voor iedereen beschikbaar komt, is nog niet bekend.