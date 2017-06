Nieuwe Nokia's spoedig uit in Nederland

2017-06-14T14:57:00

2017-06-14T14:54:41

Nokia brengt eind deze maand de Nokia 3 en de Nokia 5 uit in Nederland. Halverwege juli volgt ook nog de Nokia 6, zo maakt het bedrijf bekend.

De Nokia 6 is de duurste van de drie, met een adviesprijs van 249,99 euro. Dit is het enige model met een full hd-scherm, dat overigens 5,5 inch groot is. Het werkgeheugen bedraagt 3 GB RAM, ook is er een 16 megapixel-camera aanwezig. Er is 32 GB opslagruimte beschikbaar, uit te breiden via micro-sd.

Goedkopere opties

De Nokia 5 bezit dezelfde processor als de Nokia 6 (de Snapdragon 430), maar levert onder andere in op gebied van RAM (2 GB), schermgrootte (5,2 inch) en resolutie (1280 x 720). De interne opslagruimte is teruggedrongen naar 16 GB RAM. De kostprijs van dit model is 199,99 euro.

De Nokia 3 is de kleinte (5 inch) en goedkoopste (149,99 euro) smartphone van Nokia. Deze heeft een wat tragere processor en een kleinere accu dan de Nokia 5, desondanks biedt de telefoon ook in deze uitvoering 2 GB RAM en 16 GB opslag. De camera is slechts een 8 megapixel-model.

Abonnement

De Nokia 5 en 3 komen eerder uit dan de Nokia 6, op 28 juni om precies te zijn. Alleen KPN en Telfort bieden de telefoons aan in combinatie in een abonnement. Maar als je bij een andere provider zit, kun je de toestellen ook gewoon los kopen.