Nieuwe Nvidia-kaarten in veel laptops op CES 2019

2019-01-07T11:48:00

2019-01-07T13:27:26

Op de Consumer Electronics Show-beurs zijn verschillende nieuwe gaming laptops onthuld. Veel daarvan hebben gemeen dat ze draaien op nieuwe laptop-videokaarten van Nividia, tevens aangekondigd op CES: de GeForce RTX 2060, RTX 2070 en RTX 2080.

Uiteraard bieden deze videokaarten een snellere performance ten opzichte van de populaire RTX 1000-serie, maar vooral van belang is dat ze ray tracing ondersteunen. Deze nieuwe grafische techniek zorgt voor zeer realistische lichteffecten in realtime. Dat gezegd hebbende, games moeten die optie wel ingebouwd hebben en dat zijn er nu nog niet zoveel. Bekende voorbeelden zijn o.a. Battlefield V en Shadow of the Tomb Raider.

Een van de de fabrikanten die daar gebruik van maakt is Acer met de Predator Triton 900, de opvallende gaming-laptop die eind 2018 op IFA werd onthuld. Naast dat een fiks prijskaartje vanaf 4.199 euro nu bekend is, is ook duidelijk dat deze de GTX 2080-videokaart bezit.

Een 'goedkopere' optie is er in de vorm van de nieuw aangekondigde Predator Triton 500 (vanaf 1.999 euro), met vergelijkbare specs maar een kleiner scherm (15,6 inch t.o.v. 17 inch). Beide zijn te koppelen aan de PredatorSense-app voor smartphones. Daarmee kun je o.a. overclocken en de snelheid van ventilatoren aanpassen via je mobiel.

Asus, Samsung en HP

Asus onthult daarnaast nieuwe versies van de ROG Strix Scar II en de ROG Strix Hero II, vergelijkbaar met de modellen die reeds onder dezelfde naam te koop zijn, maar nu van RTX 2000-kaarten te voorzien.

De Hero II valt op omdat deze specifiek voor MOBA-games als League of Leagends is bedoeld. Daarom geven de QWER-toetsen licht, die voor dit genre belangrijker zijn dan de WASD-toetsen. Verder doet ook Samsung opnieuw een gooi naar de gamer-doelgroep met zijn Notebook Odyssey - je raadt het al, inderdaad met RTX 2080 onder de motorkap.

Om nog even terug te komen op Asus, dat bedrijf imponeert nog het meeste met de Asus ROG Mothership. Die koppelt de RTX 2080 aan een Intel Core i9 processor en maximaal 64 GB werkgeheugen, inclusief 17,3 inch-scherm. Het moederschip heeft een interessante vorm, het scherm is namelijk compleet los te koppelen van het keyboard.

Voor veel van bovenstaande notebooks geldt dat ze een verversingssnelheid ondersteunen van 144Hz. HP gaat daar overheen met de Omen 15-laptop. Het scherm van deze laptop heeft een 'refresh rate van 240Hz' en ook het vermelden waard: de nieuwe wifi-standaard 802.11ax aan boord.