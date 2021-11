Nieuwe ontwerp Microsoft Store ook voor Windows 10

2021-11-15T11:19:00

2021-11-15T11:15:03

Voor Windows 11 ontwierp Microsoft ook de Microsoft Store helemaal opnieuw. Om daar toegang tot te krijgen, hoef je echter niet per se naar het nieuwe besturingssysteem te updaten. Ook Windows 10-gebruikers ontvangen nu de verbeterde downloadwinkel.

Het kan zijn dat je op Windows 10 nog steeds de oude Store ziet. Niet iedereen krijgt de update tegelijk. Zodra het zover is, merk je het meteen aan de vernieuwde interface. Zo zijn de knoppen voor de verschillende categorie├źn naar de zijkant verplaatst en kenmerken de menu's zich door afgeronde hoeken, naar de huisstijl van Windows 11.

Bovendien reageert de app-winkel 35 procent sneller, aldus Microsoft. Het vinden van apps moet een stuk vlotter gaan, nieuwe filters voor zoekresultaten dragen daar aan bij. Maar de belangrijkste wijziging is dat er in deze versie van de Store weldra meer programma's te vinden zijn, omdat ontwikkelaars hierin eindelijk ook hun win32-software mogen aanbieden.

Geen Android-apps

Wat wel aan Windows 11 voorbehouden blijft, is het installeren van Android-apps via de Microsoft Store. Die optie is nu nog in aanbouw voor Microsofts nieuwste besturingssysteem, maar komt niet naar Windows 10. Er moet uiteraard wel genoeg reden blijven om naar Windows 11 over te stappen en de ondersteuning voor Android-apps is er daar eentje van.

Bekijk hieronder de voor- en na: