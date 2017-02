Nieuwe optie Windows 10 blokkeert installeren van software

2017-02-27T15:15:00

2017-02-27T15:14:08

Windows 10 krijgt binnenkort een optie die het installeren van software tegenhoudt. Het enige wat dan wel nog geïnstalleerd kan worden, zijn apps uit de Windows Store.

Het betreft dan specifiek Win32-toepassingen, oftewel het grootste deel van alle Windows-programma's. Ze worden geblokkeerd vanuit veiligheidsoverwegingen, althans zodra je daarvoor kiest.

Drie opties worden toegevoegd in de aankomende Windows 10-update: 'sta de installatie van alle apps toe', 'geef voorrang aan Store-apps maar sta ook andere apps toe', en 'sta alleen Store-app toe'. Bij die laatste kun je geen andere software meer installeren.

Windows 10 Cloud

MSPowerUser ondekte de nieuwe functie als eerste, en maakte er screenshots van. Opvallend genoeg is dit een van de belangrijkste functies van Windows 10 Cloud, een versie van het besturingssysteem dat nog niet officieel aangekondigd is maar waar we desondanks al mee aan de slag konden.

Ook Windows 10 Cloud is volledig afgeschermd van Win32-programma's. Door enkel apps uit de Windows Store toe te staan, voorkomt Microsoft dat er malware mee kan sluipen. Maar je beperkt jezelf ook tot het aanbod van de Store. Je zou bijvoorbeeld Chrome of Firefox niet meer kunnen installeren.