Nieuwe smartphone-trend: camera-gaatje in scherm

2018-12-10T10:07:00

2018-12-10T11:31:25

Hoe meer scherm, hoe beter. Onder dat motto doen smartphone-fabrikanten er alles aan om de selfie-camera opnieuw te plaatsen, zodat schermranden tot een minimum beperkt kunnen worden. Na de 'notch' (inkeping) lijkt een nieuwe trend een camera die in het scherm zelf verwerkt zit.

Samsung kondigt vandaag namelijk de Galaxy A8s aan, en Huawei de Honor View 20. Beide hebben links bovenin een gaatje in het scherm, waar de selfiecamera terug te vinden is. Dit zou minder opvallend zijn dan de inkeping in het midden, zoals we voor het eerst zagen in de iPhone X van Apple en daarna ook in meerdere Android-toestellen terugvonden. Van beide telefoons is nog niet bekend of ze ook in Nederland uitkomen.

Galaxy S10

Een toestel dat zeker onze kant uitkomt, is de Samsung Galaxy S10 die begin volgend jaar verwacht wordt. Daarvan gaan de geruchten dat ook hier sprake is van een 'camera-gaatje' in het scherm. Samsung noemt schermen die er zo uitzien ook wel Infinity-O-displays. Sowieso wordt 2019 een interessant jaar voor de traditionele smartphone zoals we hem nu kennen. De eerste opvouwbare telefoons maken dan ook hun opwachting en we zien regelmatiger vingerafdrukscanners onder het scherm.