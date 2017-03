Nieuwe standaard voor DRM in HTML5

Het consortium dat zorgt voor de HTML-standaarden, het W3C, heeft een nieuwe standaardisering bedacht voor het afspelen van met DRM-beveiligde content in een HTML5-pagina.

DRM is een techniek waarbij het lastiger wordt om beveiligde videocontent op andere plekken af te spelen. Normaal gesproken wordt DRM-inhoud afgespeeld in een speciale speler binnenin een webpagina, waarvan het nagenoeg onmogelijk is om de video(stream) op te slaan.

HTML5

Met HTML5 is het eenvoudiger om videocontent in een webpagina te embedden, en is er geen aparte software voor de browser meer nodig - zoals Flash - om de videeo af te spelen. Veel leveranciers van beveiligde videocontent zijn echter nog huiverig om de DRM-functionaliteit die HTML5 biedt, toe te passen.

Gestandaardiseerd

Het W3C-consortium heeft het DRM-systeem nu verder geoptimaliseerd en gestandaardiseerd, waardoor het makkelijker moet worden om DRM-content via HTML5 af te spelen. Het gebruikte systeem - Encrypted Media Encryptions - is een aparte extensie voor HTML5, waarmee DRM-content kan worden afgespeeld. De extensie is nu verder uitgebreid, waardoor deze makkelijker kan worden toegepast.

Contentproviders

Veel contentproviders, zoals Microsoft, Google en Netflix zijn nog vrij huiverig om gebruik te maken van de API van HTML5, en gebruiken vooralsnog hun eigen systemen om hun video's af te spelen.