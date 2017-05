Nieuwe Surface Pro-tablets van Microsoft

2017-05-23T14:38:51

2017-05-23T15:15:55

Tijdens een persevenement in China heeft Microsoft een nieuwe Surface Pro-tablet gepresenteerd. De nieuwe modellen verschijnen in juni en zijn voorzien van de nieuwe generatie Intel Kaby Lake-processors.

De Surface Pro komt uit in een vijftal modellen. Het goedkoopste model krijgt een Intel Core m3-processor, 4 GB werkgeheugen en een 128GB ssd. De duurste en meest uitgebreide versie is een model met 16 GB werkgeheugen, een 1 TB ssd en een Intel Core i7-7660U processor. Alle modellen hebben een gewicht van om en nabij de 780 gram. De Surface Pro wordt geleverd met een 12,3 inch scherm met een schermresolutie van 2736 bij 1824 pixels.

Grotere accu

Het model van de Surface Pro is aangepast, waardoor het apparaat nu iets rondere hoeken heeft. Het gewicht is met zo'n 12 gram verlaagd, maar intern is er een grotere accu toegepast. Hierdoor kan de nieuwe Surface Pro volgens Microsoft zo'n dertieneneenhalfuur lang mee op een volle lading. Volgens het technologiebedrijf is de Surface Pro zo'n 20 procent sneller dan zijn voorganger, de Surface Pro 4.

Beperkte aansluitingen

Opvallend is dat alle Surface Pro-modellen zonder Surface Pen worden geleverd (die is apart te koop) en dat er geen usb-c-aansluiting aanwezig is. In plaats daarvan biedt Microsoft haar eigen Surface Connect-aansluiting aan, maar die is niet compatibel met andere producten. De Surface Pro heeft wel een wel en mini-DisplayPort en een standaard type-a-usb-aansluiting.

Prijzen en beschikbaarheid

De Surface Pro is vanaf 15 juni te koop in Nederland. Het goedkoopste model met een Intel Core m3-processor kost 949 euro, en de prijs loopt op naar 1799 euro voor de Intel Core i7-processor.

Speciale Windows 10-versie

Er kwam ook opmerkelijk nieuws van het Windows-front: Microsoft komt namelijk met een speciale Windows 10-versie voor de Chinese overheid. Deze zogeheten Windows 10 China Government Edition is gebaseerd op Windows 10 Enterprise Edition, maar krijgt speciale beheerfuncties, zoals de telemetrie- en Windows Update-functionaliteit. Verder ontbreekt OneDrive en en kan de Chinese overheid haar eigen encryptie toepassen.