Nieuwe testversie Windows 10 in teken van games

2017-01-30T14:21:00

2017-01-30T14:21:23

Microsoft lanceert een nieuwe testversie van Windows 10 voor Insiders. Dit keer staat de update grotendeels in het teken van gaming, dat nu zijn eigen plekje heeft gekregen in het instellingenscherm.

In dat menu vinden gebruikers alle settings rond gaming voor Windows 10 terug, zoals de mogelijkheid om de beelden naar internet te streamen. Dit werkt door middel van integratie met streamingsite Beam.

Tijdens het spelen drukken gamers op Windows-toets + G om de gamebalk tevoorschijn te halen. Daarna drukken ze op 'broadcast' om live te gaan.

Game Mode

Ook nieuw is de Game Mode. Per game kan deze worden ingeschakeld, waarna de game in kwestie van Windows 10 voorrang krijgt bij (onder andere) de verdeling van het werkgeheugen. Zo moeten games soepeler afspelen.

Tot slot is nog interessant dat de Edge-browser e-boeken kan voorlezen, en dat privacy-instellingen tijdens de installatie van Windows 10 op de schop zijn gegaan.

Voorjaar

De nieuwe functies komen pas in het voorjaar naar reguliere Windows 10 gebruikers. Insiders kunnen er nu al mee aan de slag.