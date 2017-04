Nieuwe versie Google Earth is heel interactief

2017-04-18T15:28:27

2017-04-18T15:53:05

Google heeft voor het eerst in lange tijd een grote update doorgevoerd in Google Earth, het platform waarop de aarde vanaf ver weg en heel dichtbij kan worden bekeken. Google Earth wordt een stuk interactiever dan het al was.

In een blogpost legt Google uit wat er precies is veranderd. Earth is niet langer een bewegende foto waar je hooguit doorheen kunt vliegen, maar is veranderd in een interactieve bom van informatie.

Sesamstraat

Zo is er het project Voyager, een verzameling van op dit moment ruim vijftig verhalen, maar dat worden er steeds meer. Op die manier kun je bijvoorbeeld de zes omgevingen waar de originele BBC-serie Earth over gaat. Je kunt ook kiezen voor een tour met Jane Goodall, bekend van haar onderzoek over chimpansees, of met een Sesamstraat-figuur de oude Maya-wereld verkennen.

Maar ook de gewone ontdekkingstocht over de aarde is verbeterd. Van bepaalde toeristische trekpleisters zijn 3D-beelden gemaakt, waardoor je zelfs tijdens je vlucht met de camera kunt draaien. Ook de opties om plekken te delen zijn uitgebreid.

De nieuwe versie van Google Maps is nu al te zien via de Chrome-browser (al lijkt het nog niet helemaal goed te werken), en vanaf later deze week in de Android-app. iOS volgt binnenkort.