Nieuwe VR-bril en tablets voor Samsung

2017-02-26T19:46:07

2017-02-26T19:51:08

Samsung heeft een nieuwe versie van haar virtual reality-bril aangekondigd. De Gear VR komt nu met een controller. Samsung toonde ook een nieuwe versie van de Galaxy Tab, de S3, die een vernieuwde S-Pen heeft gekregen.

De Androidtablet Tab S3 is vooral een vernieuwing van z’n voorganger. Op het gebied van specificaties gaat het er een stukje op vooruit. Maar Samsung zet de tablet vooral in voor het afspelen van media en het spelen van games. Er zijn vier speakertjes aanwezig en de schermkwaliteit is er behoorlijk op vooruit gegaan. De tablet beschikt over een 9,7 inch scherm met een resolutie van 2048 bij 1536. Gek is wel dat de tablet niet beschikt over de recentste Androidversie, maar Android 6.0.

De Tab S3 is vanaf april beschikbaar voor 679 euro. De variant met 4G kost € 769 ,-.

Galaxy Book

Naast de Tab S3 toonde Samsung ook de Galaxy Book, een hybride tablet met verwijderbaar toetsenbord die vergelijkbaar is met de Surface-tablets van Samsung. De Galaxy Book draait dan ook op Windows 10 en niet op Android. Helaas kon Samsung niet bevestigen of deze Galaxy Book ook in Nederland uitgebracht wordt.

Gear VR

Tenslotte heeft Samsung z’n VR-bril vernieuwd. De Gear VR beschikt nu ook over een controller, zodat je meer aanstuurmogelijkheden hebt voor bijvoorbeeld games. De bril werkt met de Galaxy S6 en S7-reeks en zal € 129,99 kosten. Een losse controller kost veertig euro.