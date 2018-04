Nieuwe webstandaard maakt wachtwoorden overbodig

2018-04-11T11:11:00

2018-04-11T11:06:46

Firefox, Chrome, Edge en Opera krijgen allen de komende tijd ondersteuning voor een nieuwe webstandaard die wachtwoorden overbodig maakt. Het zogeheten Web Authentication-protocol maakt inloggen een stuk veiliger.

Sterke wachtwoorden verzinnen en ervoor zorgen dat je per site een uniek wachtwoord gebruikt. Iedereen weet dat het verstandig is, maar weinig mensen nemen er de moeite voor. Omdat we zo hardleers zijn, werken techbedrijven al een poosje aan nieuwe manieren van inloggen. Daarbij wordt een wachtwoord in z'n geheel overbodig.

Smartphone-koppeling

De WebAuthn-standaard zorgt ervoor dat je jezelf bij iedere site kunt aanmelden met enkel je smartphone. Tijdens het inloggen krijg je een melding op je telefoon binnen, waarna je jezelf identificeert met je vingerafdruk of een pincode. Denk aan een soortgelijke procedure als tweestapsverificatie, waarbij er in dit geval alleen helemaal geen wachtwoord meer aan ten grondslag ligt.

Implementeren

Websites moeten deze optie wel aanbieden, maar de verwachting is dat ze dit door deze nieuwe standaard voortaan veel gemakkelijker kunnen implementeren. Apple is vooralsnog de enige grotere speler die ondersteuning voor WebAuthn nog niet heeft toegezegd, maar wat niet is kan nog komen.