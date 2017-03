Maken en verspreiden ransomware binnenkort mogelijk strafbaar

De Amerikaanse staat Indiana overweegt het invoeren van een wet om ransomware strafbaar te maken. Als de wet wordt ingevoerd, kunnen criminelen worden veroordeeld tot gevangenisstraffen.

Het maken en verspreiden van ransomware is een groot probleem op internet, maar echte wetten of regels omtrent het gebruiken of verpsreiden van ransomware zijn er eigenlijk niet. In de Amerikaanse staat Indiana wordt echter overwogen om de wetgeving aan te passen. Als deze Bill 1444 wordt doorgevoerd, kunnen makers en verspreiders van ransomware 6 maanden tot 6 jaar gevangenisstraf krijgen, afhankelijk van de schade die is aangericht met de software.

Op dinsdag 21 maart gaat de Senaat zich over dit wetsvoorstel buigen. Bedrijven in de staat Indiana waren regelmatig slachtoffer van ransomware, waarbij ook overheidsdiensten door de software waren aangevallen.

Het wetsvoorstel wil een celstraf van zes maanden tot 2,5 jaar in het geval de eigenaar van een computersysteem door ransomware geen toegang meer tot het systeem, netwerk of bestanden heeft. In het geval de eigenaar hierdoor minstens 50.000 dollar schade leidt, bijvoorbeeld vanwege het beveiligen van het netwerk, kan er een gevangenisstraf van tussen de 2 en 6 jaar worden opgelegd als het voorstel wordt aangenomen.

