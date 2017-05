Nieuwe Windows 10-functies voor betere samenwerking met iOS en Android

2017-05-11T20:08:05

2017-05-11T22:56:25

Er komen nieuwe functies beschikbaar in Windows 10, waardoor het makkelijker is om werk op een Windows 10-computer voort te zetten op een Android- of iOS-toestel of andersom.

Tijdens de Build 2017-conferentie liet Microsoft plannen zien die het bedrijf gaat doorvoeren in de eerstvolgende grote Windows 10-update. Deze zogeheten Creators Fall Update zal in september verschijnen.

Doorwerken op een ander apparaat

Microsoft gaat het makkelijker maken om gegevens van Android- en iOS-toestellen over te zetten naar Windows 10 en andersom. Daarvoor is een nieuwe functie ontwikkeld. Zo kun je bijvoorbeeld op je Windows-pc aan een document werken, en deze afmaken op een Android- of iOS-toestel. De achterliggende techniek die voor deze functie wordt gebruikt komt van OneDrive. Deze software krijgt daar een nieuwe functie voor: OneDrive On-Demand. Als gebruiker kun je zelf documenten kiezen die gesynchroniseerd moeten worden met je mobiele apparaten. Dat kan voor ieder willekeurig bestand, dus niet alleen voor de bestanden die in de synchronisatiemap staan. Op deze manier kan bijvoorbeeld ook een document op het bureaublad synchroniseren naar een ander apparaat. Op het andere apparaat zie je dan wat de locatie was van het oorspronkelijke bestand.

Cloud Clipboard

Gegevens kopieren en plakken kan vanaf de Fall Creators Update ook straks eenvoudiger. Door gebruik te maken van de Cloud Clipboard, kun je teksten en afbeeldingen kopiëren en plakken van en naar Android-, iOS- en Windows-apparaten.

Mixed Reality

Microsoft gaat haar Mixed Reality-functie verder uitbreiden. Dit onderdeel is ook al deels aanwezig in de Creators Update, maar straks worrdt het ook mogelijk om met je smartphone een 3D-weergave te maken van een object of de omgeving, en deze importeren in Paint 3D. Ook deze software wordt straks uitgebreid met de Creators Fall Update.

Om de Creators Fall Update verdere kracht bij te zetten, lanceert Microsoft ook een aantal nieuwe controllers en 3D-headsets. Deze zijn eveneens geschikt voor Mixed Reality, Met de controller kan de gebruiker eenvoudig door de 3D-beelden die op de headsets worden geprojecteerd, bewegen.

Microsoft Graph

De visualisatieapplicatie Graph wordt verder uitgebreid. Met Graph kan jouw data gevisualiseerd worden, waardoor je makkelijker kunt zien welke bestanden je gebruikt, en op welk apparaat ze staan. Zo kun je eenvoudig een document vanaf je iPhone, Android-telefoon of andere Windows-pc openen op de computer waar je achter zit. Je hoeft dan alleen nog maar op het pictogram te klikken van het andere apparaat waarop die documenten staan, en ze worden op je huidige werkcomputer geopend.