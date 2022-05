Nieuwste snufjes in de VanMoof S5 en A5 e-bikes

2022-05-17T10:00:00

2022-05-17T08:32:42

Vanaf aankomende zomerperiode verkoopt Vanmoof twee nieuwe e-bikemodellen, de S5 en A5. Eén van de nieuwigheden daarop is de Halo Ring Interface.

Naast de handvaten van het stuur vind je twee ledlichtringen, waaraan je onder meer afleest hoe snel je fietst en wat het resterende accuniveau is. Ook is er een los verkrijgbare smartphonehouder voor in de maak.

Handig ter navigatie en aardig daarbij is dat de telefoon via een usb-c-kabel stroom krijgt vanuit de accu van de e-bike. Een losse powerbank is dus niet meer nodig.

Prijs

Uiteraard zijn er meer verbeteringen ten opzichte van de eerdere S3 en X3 die uit 2020 stammen. Je leest erover op de site van VanMoof. De S5 en A5 kosten 2498 euro.