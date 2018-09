Nintendo gaat draadloze NES-controllers verkopen voor de Switch

2018-09-14T13:16:00

2018-09-14T13:05:22

Ken je ze nog, de NES-spelletjes van tig jaar geleden? Nintendo blaast deze spelletjes nieuw leven in door ze speelbaar te maken op zijn moderne Switch-spelcomputer. De fabrikant start volgende week met de verkoop van draadloze NES-controllers waarmee je op de Switch kunt gamen.

Dat maakt de fabrikant bekend in een persbericht. De controllers komen exclusief beschikbaar voor klanten met een betaald Switch Online-abonnement, waarmee je games kunt spelen. In Nederland en België gaan de controllers per twee over de (digitale) toonbank voor 59,99 per set. De verkoop start volgende week en de controllers komen vooralsnog alleen uit in de kleur grijs.

Bijna identieke NES-controllers, maar dan draadloos

Qua ontwerp lijkt de nieuwe NES-controller sprekend op het origineel. Hij heeft alleen geen draad, want de verbinding met de Switch wordt draadloos gelegd. Nintendo zegt niet op welke manier, maar het is aannemelijk dat dit via bluetooth gebeurt.

De controllers laden op via het dock van de Switch. Je kunt ze alleen gebruiken om NES-games op de Switch te spelen, al is het mogelijk dat er in de toekomst meer functionaliteiten beschikbaar komen.