Nintendo Switch ondersteunt micro-sd-kaartje van maximaal 2TB

2017-01-17T09:38:00

2017-01-17T09:34:21

De Nintendo Switch-console heeft 32GB intern opslaggeheugen, maar wat als dat (bijna) vol is? Dan kun je extra geheugen in het apparaat prikken via een micro-sd-kaartje. Nintendo geeft aan dat de Switch kaartjes van maximaal 2TB ondersteunt.

Micro-sd-kaartjes voor de Nintendo Switch

De Nintendo Switch is een nieuwe gamingconsole die zowel los als met een monitor/televisie werkt. Nintendo heeft bij de release een aantal klassieke games als Mario en Zelda gereed, die je los dient aan te schaffen. Koop je een fysieke game dan hoeft hij niet geïnstalleerd te worden op het interne Switch-opslaggeheugen. Een digitale gamedownload moet dat wel en dat kan ervoor zorgen dat het geheugen van de Switch-console snel volraakt. Zo is Zelda 15GB groot; bijna de helft van het Switch-geheugen.

Dat de console ondersteuning biedt voor micro-sd-kaartjes die meer geheugen toevoegen, is dan ook geen overbodige luxe. Eerder leek het erop dat de Switch overweg kan met kaartjes die maximaal 256GB opslaggeheugen hebben, maar Nintendo ontkent dat. Volgens de fabrikant ondersteunt de Switch micro-sd-kaartjes met maximaal 2TB (2000GB) geheugen. Deze kaartjes zijn nog niet te koop en komen naar verwachting pas volgend jaar uit. Momenteel is 256GB de hoogste optie voor een micro-sd-kaartje, en zulke kaartjes (van bijvoorbeeld Samsung) kosten zo'n 180 euro. Zo'n kaartje kan dus in de Switch worden gestopt voor meer geheugen om games op te installeren.

Nintendo Switch release

De Nintendo Switch verschijnt op 3 maart in Nederland. De console heeft geen vaste adviesprijs gekregen, waardoor retailers zelf met prijzen komen die wisselen en veelal hoger liggen dan de prijzen in andere Europese landen.