Nintendo Switch vanaf 3 maart te koop

2017-01-13T09:45:00

2017-01-13T14:38:14

Nintendo's nieuwe spelcomputer is vanaf 3 maart te koop. Dat maakte het bedrijf bekend tijdens een evenement in Japan, dat helemaal in het teken stond van de zogeheten Nintendo Switch.

De Nintendo Switch volgt de Wii U op en moet ervoor gaan zorgen dat Nintendo er weer bovenop krabbelt. De Wii U bleek namelijk een commerciële flop, met 13 miljoen verkochte exemplaren op de teller. Ter vergelijking: de PlayStation 4 lanceerde een jaar later en is inmiddels al meer dan 50 miljoen keer verkocht.

Zwaaien

Het is dan ook niet zo vreemd dat Nintendo met de Switch wil teruggrijpen naar een eerder succes, namelijk de eerste Wii. Ook de Switch wordt geleverd met bewegingsgevoelige controllers, waar lekker mee gezwaaid kan worden. Zo is er bijvoorbeeld al een boksgame voor de spelcomputer aangekondigd, waarbij echte boksbewegingen gemaakt moeten worden.

Mario en Zelda

Ook traditionele spellen vinden hun weg naar de console. Zo lanceert er op 3 maart direct een nieuwe game in The Legend of Zelda-serie, en staat er voor later in 2017 een nieuwe Mario-game gepland. De Switch is uitgerust met een touchscreen en kan als een tablet rechtop gezet worden. Er kan ook gewoon mee op de tv gespeeld worden.

Prijs

Gamers kunnen met de Switch ook online spelen. Net zoals op de PlayStation 4 en de Xbox One is dit niet gratis, er moet een abonnement op worden afgesloten. Hoeveel dat kost, is nu nog niet bekend. De Switch zelf kost rond de 300 euro.