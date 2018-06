NL-Alert instellen op smartphone

2018-06-04T11:36:00

De overheid test meerde malen per jaar NL-Alert. Dit systeem brengt je op de hoogte in het geval van noodsituaties bij jou in de buurt. Controleberichten worden vaak verzonden op maandagen rond 12:00. Zo stel je in dat jij ze ook ontvangt.

aandag stuurt de overheid rond 12:00 uur via NL-Alert een controlebericht naar alle smartphones. De overheid gebruikt NL-Alert tijdens dreigende noodsituaties om een bericht te sturen naar de mensen die in de buurt van de situatie zijn en geeft daarin informatie en instructies. De dienst wordt bijvoorbeeld ingezet bij branden, noodweer of een dreigende overstroming.

NL-Alert werkt ook als het netwerk overbelast is maar moet daarvoor wel zijn ingesteld. Op sommige telefoons gebeurt dit automatisch maar zeker niet op alle smartphones is dat het geval. Lees hieronder per smartphone hoe je de dienst beschikbaar moet maken.

NL-Alert op iPhone

Op de iPhone is het erg makkelijk om je telefoon klaar te maken voor NL-Alert. Ga naar Instellingen en dan naar Berichtgeving. Scroll daar helemaal naar beneden en zorg dat het schuifje naast Noodmeldingen op groen staat. Als het goed is krijg je rond 12:00 uur het controlebericht van NL-Alert. De optie werkt overigens pas vanaf de iPhone 4s met iOS 7, op oudere versies is de dienst niet beschikbaar.

NL-Alert op Android

Op toestellen met een kale versie van Android, zoals bijvoorbeeld een Pixel, Pixel 2, Nexus- en OnePlus-telefoons, ga je naar Instellingen > Meer > Nooduitzendingen en daar vink je Extreme dreigingen weergeven aan. Op de overige smartphones is NL-Alert al beschikbaar en hoef je dus niets te doen. Wil je toch zeker weten of de dienst goed in ingesteld op je smartphone kun je op de site van NL-Alert per smartphone de 'Instelhulp' raadplegen om er zeker van te zijn dat het goed zit op je telefoon.

Op oudere Android-telefoons is het instellen iets meer werk omdat er meer stappen nodig zijn. Bij nieuwe Android-smartphones staat de functie standaard ingeschakeld.

Samsung

Heb je een Samsung van vóór 2012? Bij een Samsung moet je naar Berichten > Optieknop > Instellingen > Cell Broadcast gaan en daar Cell Broadcast inschakelen. Daarna Mijn Kanaal selecteren en een nieuw kanaal inschakelen. Het kanaal geef je bij Kanaalnaam de naam NL-Alert en bij Kanaalnummer voer je 919 in. Zorg dat je het vakje bij Kanaal inschakelen hebt aangevinkt en sla de wijzigingen dan op. Je Samsung moet de berichten van NL-Alert dan binnenkrijgen.

Sony, LG, HTC

Op de smartphones van Sony is de optie al automatisch ingesteld, en ook op de telefoons van LG en HTC die later dan 2012 zijn verschenen moet dit het geval zijn. Als je hierover twijfelt kun je de optie op de LG vinden binnen de app Cell Broadcast. Druk op de drie puntjes en daarna op Instellingen. NL-Alert zou al aangevinkt moeten staan. Is dat niet het geval, kies dan voor Kanalen > Kanaal toevoegen. Vul bij Zendernummer 919 in en bij Opmerking NL-Alert. Daarna druk je op Opslaan.

Bij een HTC-toestel ga je naar Hoofdmenu > Instellingen > Bellen en vink je Cell Broadcast aan. Kies daarna Cell Broadcast-instellingen en voeg dan een kanaal in. Bij Kanaalnaam vul je vervolgens NL-Alert in en bij Kanaalnummer 919. Als je daarna Kanaal inschakelen aanvinkt en op OK drukt is NL-Alert ingesteld.