NLZiet biedt voortaan ook live televisie aan

2017-10-27T10:11:00

2017-10-27T10:08:23

Abonnees van NLZiet kunnen de streamingdienst voortaan ook gebruiken om live tv-programma's mee te kijken. Eerder konden ze alleen gemiste uitzendingen terugkijken, of afleveringen alvast zien voordat ze werden uitgezonden.

Bij NLZiet betaal je 7,95 euro per maand en krijg je digitaal toegang tot veel Nederlandse zenders. Het abonnement omvat bijvoorbeeld het nieuwe NPO Plus Start, waarmee programma's van NPO 1, NPO 2 en NPO 3 in HD te kijken zijn. Ook RTL XL (o.a. RTL 4, 5, 7 en 8), en Kijk (o.a. SBS 6, Net 5, Veronica, SBS 9) maken er deel van uit.

Maand gratis

Live televisie kijken en uitzendingen terugvinden kan niet alleen via het web of de smart-tv, maar ook op apps voor Android en iOS. Daar komt nu overigens ook ondersteuning voor de PlayStation 4 bij. NLZiet is één maand gratis uit te proberen.