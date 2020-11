Nokia 2.4: Bescheiden specs, lage prijs

Een telefoontje voor erbij is - in geval van schade of diefstal - helemaal niet zo'n gek idee. Het liefst betaal je daar alleen niet teveel voor. De specificaties van de recente Nokia 2.4 zijn bescheiden, maar de kosten zijn dan ook te overzien.

Er is 2 GB werkgeheugen aanwezig en daarnaast 32 GB opslagruimte beschikbaar. De accucapaciteit is flink, maar opladen duurt een poosje omdat dit nog via micro-usb gebeurt. Wel modern: er is een vingerafdrukscanner van de partij.

Alternatief

Dit toestel wordt verkocht voor 129 euro. Mag het iets meer kosten? Kijk dan ook eens naar de (eveneens nieuwe) Nokia 3.4. Die gaat voor 149 euro over de toonbank.