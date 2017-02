Nokia 3310 komt terug naast nieuwe reeks smartphones

2017-02-14T16:28:32

2017-02-14T16:50:23

We moesten even drie keer lezen, maar het lijkt te kloppen: de Nokia 3310 komt terug. HMD Global, het bedrijf dat de rechten heeft verworven op de merknaam Nokia, gaat op het Mobile World Congress een nieuwe reeks Nokia-toestellen uitbrengen. Daarnaast komt het bedrijf ook met een gemoderniseerde Nokia 3310.

HMD Global gaat op WMC een aantal nieuwe toestellen lanceren, waarvan het merendeel 'echte' smartphones zijn, zoals de Nokia 3 en 5, die beiden zullen worden voorzien van Android Nougat 7.0. De Nokia 5 heeft een 5.2 inch scherm met een 720P-resolutie, 2 GB werkgeheugen en een 12 megapixelcamera. De Nokia 5 krijgt een bescheiden verkoopprijs van € 199. De Nokia 3 is met € 149 iets lager geprijsd.

Nokia 3310

HMD Global wil naast de smartphones ook een geüpdate versie van de alom bekende Nokia 3310 gaan uitbrengen. Dit toestel stond altijd al bekend als robuust en vrijwel onverwoestbaar. Bovendien kon je toen nog makkelijk enkele dagen met een volgeladen accu doen.

De nieuwe versie van het toestel wordt een zogeheten feature phone, die geen smartphonefunctionaliteit bevat, maar waarmee je gewoon ouderwerts kunt bellen en sms'en. Hoe het toestel er precies uit gaat zien, is nog niet bekend, maar op 26 februari worden de mogelijkheden en het uiterlijk gepresenteerd op het Mobile World Congress. Wat wel bekend is, is de prijs: € 59.

Beluister hier een fragment van de wereldwijd bekende ringtone van de Nokia 3310:

Bron: VentureBeat