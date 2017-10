Nokia 7 komt alleen uit in China

2017-10-20T11:26:00

2017-10-20T11:21:38

Nokia kondigt de Nokia 7 aan, die opvallend genoeg alleen in China lanceert. Wat betreft specificaties zit deze tussen de Nokia 6 en 8 in, smartphones die beide wel in Nederland te koop zijn.

De telefoon is op processor-gebied een middenmoter, gekozen is voor een Snapdragon 630-cpu. Maar daar staat wel bijzonder veel werkgeheugen tegenover, namelijk 6 GB RAM. Het toestel is ongeveer even groot als de Nokia 8 (5,2 inch), maar heeft een lagere schermresolutie (1080p).

Bothie

De Nokia 7 draait toepasselijk genoeg op Android 7 maar krijgt binnenkort ook de upgrade naar Android 8. Het toestel is in staat om met de camera's aan de voor- en achterzijde tegelijkertijd te fotograferen. Zo ontstaat een 'bothie'.

Die functie is ook aanwezig in de Nokia 8. Lees meer over die smartphone in onze Nokia 8-review.