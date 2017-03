'Nokia 8 is high-end toestel, lanceert in juni'

2017-03-08T16:20:00

2017-03-08T16:12:58

Met de Nokia 3310, Nokia 3, 5 en Nokia 6 richt Nokia zich momenteel op budgetvriendelijke toestellen. Een telefoon met top-specificaties ontbreekt... maar niet lang meer.

Althans, zo gaan online de geruchten. Gesproken wordt over de Nokia 8, die in juni lanceert en in twee varianten uitkomt. Een 5,2-inch en een 5,5-inch-versie, met beide een QHD-resolutie (2560 x 1440 pixels).

De snelste processor van het moment (de Snapdragon 835) zou er deel van uitmaken, samen met 4 of 6 GB werkgeheugen. De camera heeft een 23 megapixel-sensor. De prijs zou omgerekend rond de 500-600 euro zitten.

Voor ieder wat wils

Eerder dit jaar werd al bekend dat Nokia veel verschillende telefoons op de markt wil brengen. Op de Mobile World Congress werden de eerste modellen onthuld, maar daar blijft het niet bij. Een smartphone met high-end specificaties ontbreekt vooralsnog.