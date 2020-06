NPO Samen laat je tv-programma's met anderen online kijken

Samen tv kijken is doorgaans leuker dan in je eentje. Maar door de coronacrisis is het niet altijd mogelijk om gezellig bij elkaar op de bank te kruipen. Daarom lanceert de Nederlandse Publieke Omroep nu NPO Samen.

NPO Samen maakt onderdeel uit van NPO Start, het terugkijkplatform van NPO 1, NPO 2 en NPO 3. Online live tv-kijken is er ook een optie. Samen met anderen naar hetzelfde programma kijken werkt als volgt. Open een aflevering of livestream en klik rechts bovenin op het icoontje van drie poppetjes voor een tv-scherm. Voer je naam in, je hebt verder geen account nodig. Verleen de site toegang tot je webcam en microfoon; zonder webcam werkt het helaas niet, hoewel je naderhand wel je beeld en geluid kunt uitschakelen.

Vrienden uitnodigen

Klik daarna op Vrienden uitnodigen. De url naar de uitzending kun je nu met anderen delen. Er kunnen zo maximaal vier mensen tegelijk (inclusief jezelf) naar NPO-programma's kijken. Dankzij de webcam-integratie kun je ondertussen met elkaar praten. Daarnaast is ook chatten een optie.

Het initiatief heeft wat weg van Netflix Party, een populaire browser-plugin waarmee je samen online Netflix kijkt. Voor NPO Samen hoef je echter niets extra's te installeren. Het werkt nog niet in combinatie met NPO Plus.