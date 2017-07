NPO Start is het nieuwe Uitzending Gemist

2017-07-05T09:51:00

2017-07-05T09:47:39

Uitzending Gemist wordt in een moderner jasje gestoken en gaat voortaan door het leven als NPO Start, een terugkijkdienst die veel wegheeft van Netflix.

Op het nieuwe Uitzending Gemist is het bijvoorbeeld mogelijk om afspeellijsten aan te maken, aanbevelingen te krijgen op basis van je kijkgedrag en meldingen te krijgen zodra nieuwe afleveringen van je favoriete series online zijn gezet. Via de site deel je wat je hebt gekeken ook gemakkelijk op sociale media.

Bekijk hier het nieuwe NPO Start.

Abonnementsdienst

Uitzending Gemist was al een poosje een verouderd platform, wat met name te merken was aan het feit dat programma's niet in HD terug te kijken waren. Op NPO Start kan dat wel, maar daarvoor moet je wel bijbetalen. Een abonnement op NPO Start Plus kost 2,95 euro per maand. Je krijgt dan ook geen reclame meer te zien.

Belastinggeld

Extra betalen voor een dienst die al gefinancierd wordt van ons belastinggeld lijkt vreemd, maar tegenover NRC geeft de publieke omroep een verklaring. Omdat het erg duur is om de rechten van (met name drama-)series voor een lange periode op te kopen, moet er door kijkers nu eenmaal wat bijgelegd worden.