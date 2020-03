NPO Start Plus heet voortaan NPO Plus

2020-03-02T11:31:00

2020-03-02T11:32:09

De Nederlandse Publieke Omroep hernoemt vandaag zijn betaalde abonnement NPO Start Plus naar simpelweg NPO Plus. NPO Start blijft de naam van de gratis variant.

Voor het terugkijken van NPO-programma's bestonden eerder de opties NPO Start (gratis) en NPO Start Plus (betaald), maar die namen zouden te verwarrend zijn. Daarom gaat NPO Start Plus voortaan door het leven als NPO Plus.

Betaal je voor NPO Plus, dan kun je programma's niet alleen terugkijken maar ook vooruitkijken. Terugkijken kan tot minimaal een jaar, terwijl dit bij de gratis variant slechts minimaal een week is. Ook is de resolutie hoger, namelijk full-hd.

App en browser

Zo'n abonnement kost 2,95 euro per jaar en 300.0000 huishoudens maken er inmiddels gebruik van, meldt de NPO. Zowel NPO Start als NPO Plus zijn vanuit dezelfde NPO Start-app te benaderen. Je kunt ook kijken met de browser op je pc.