NS introduceert de Zitplaatszoeker

Vanaf april kunnen treinreizigers tussen Arnhem, Nijmegen en Den Bosch gebruikmaken van de NS Zitplaatszoeker. De nieuwe functie is verwerkt in de NS Reisplanner-app en geeft aan in welk rijtuig nog voldoende zitplek is, aan de hand van de kleuren groen, geel of oranje.

Volgens de NS is de zitplaatskans in de spits ongeveer 95%. Toch blijkt uit een onderzoek onder hoofdconducteurs dat in 30% van de treinen reizigers staan terwijl er nog genoeg plek is om te zitten. In ongeveer de helft van de gevallen blijven reizigers staan omdat ze het niet de moeite vinden om de trein af te speuren voor een zitplaats.

Plek of geen plek

De reisplanner laat globaal zien welke treinen druk zijn of juist rustig, en in welk rijtuig er nog plek is. Dit wordt gemeten aan de hand van sensoren die oorspronkelijk bedoeld zijn om goederenvervoerder op basis van gewicht af te kunnen rekenen. Deze data wordt voor de Zitplaatszoeker gebruikt om op basis van gewicht aan te geven hoe druk of rustig bepaalde rijtuigen zijn. In de app wordt dit aangegeven hoe rustig of druk een rijtuig is met de kleuren groen, geel of oranje.

Wanneer de functie landelijk wordt ingevoerd, worden nieuwe sensoren toegevoegd om meer gegevens te verzamelen voor de Zitplaatszoeker. Zo zal het klimaatsysteem de hoeveelheid CO2 in de lucht van het rijtuig gebruiken om het aantal aanwezige reizigers te meten. Zo wordt de Zitplaatszoeker steeds betrouwbaarder. Meer informatie vind je op de website.