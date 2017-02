Nu ook videobellen in beveiligde chatapp Signal

2017-02-15T10:58:00

2017-02-15T10:59:43

De extra veilige chatapp Signal laat zijn gebruikers sinds vandaag ook videobellen. Net zoals tekstberichten en telefoontjes, wordt ook deze vorm van communicatie versleuteld.

De functie zit nog in beta. Om het uit te proberen, moeten beide gespreksdeelnemers de optie aanzetten onder instellingen > geavanceerd > video calling beta. Videobellen in WhatsApp is sinds vorig jaar al een optie.

Signal en WhatsApp versleutelen beide de inhoud van je berichten, zodat niemand mee kan kijken. Signal kwam daar eerder mee met WhatsApp, waardoor het als 'veilig alternatief' in de markt werd gezet. Nu is het verschil tussen beide apps minder groot.

Metadata

Toch blijft Signal de veiligste app van de twee. Dat is te danken aan het feit dat Signal ook nauwelijks metadata opslaat. Men weet niet wat je stuurt, maar ook niet naar wíe je het stuurt. Dat laatste is door WhatsApp bijvoorbeeld wel te achterhalen.