Nuki Opener: Slim slot voor appartementencomplex

2019-08-13T10:00:00

2019-08-13T07:54:56

Met een slim slot op de deur heb je geen traditionele sleutel meer nodig. Bediening daarvan gaat via een smartphone-app. Maar woon je in een appartementencomplex, dan is er ook nog een centrale voordeur om rekening mee te houden.

Daarvoor is de Nuki Opener bedacht, die aan te sluiten is op het intercomsysteem. Interessant is een modus die de voordeur binnen een bepaald tijdsbestek automatisch opent zodra mensen aanbellen. Handig voor verjaardagen met veel visite.

Goedgekeurd

Onlangs is de beveiliging van Nuki-sloten door het Duitse AV-Test goedgekeurd. Deze onafhankelijke partij is ook wel bekend van zijn uitvoerige antivirus-tests. De gadget wordt verkocht voor 99 euro.