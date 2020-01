NuType F1 geeft laptops mechanische toetsen

2019-12-31T10:00:00

2019-12-31T09:51:26

Laptops met mechanische toetsen komen - buiten het gamingcircuit - maar weinig voor. Ze nemen meer ruimte in en daarop zijn notebooks doorgaans niet gebouwd.

De makers van de NuType F1 denken een oplossing te hebben gevonden voor laptop-eigenaren die echt niet zonder kunnen. Het betreft een mechanisch toetsenbord dat over de bestaande toetsen heen te schuiven is.

Crowdfunding

Zodra de notebook dichtgeklapt wordt, is het keyboard weer te verwijderen. Momenteel zit het product nog in de crowdfundingfase, maar op Kickstarter blijkt er al veel vraag naar. In mum van tijd was de financiering rond.