Nvidia kondigt nieuwe generatie GeForce RTX-videokaarten aan

2018-08-21T09:34:02

2018-08-21T09:38:55

Hardwarefabrikant Nvidia heeft tijdens een persconferentie op Gamescom officieel zijn nieuwe generatie GeForce RTX videokaarten aangekondigd.

De aangekondigde videokaarten zijn de GeForce RTX 2070, RTX 2080 en RTX 2080 Ti. Deze generatie grafische kaarten is de eerste waarmee het mogelijk is om in real time ray tracing uit te voeren. Met deze techniek zien schaduwen en weerspiegelingen er realistischer uit, maar dit vraagt veel rekenkracht. Nvidia heeft daarom met zijn nieuwe Turing-architectuur een deel van de grafische chip toegewijd aan ray tracing.

De implementatie van Ray Tracing is afhankelijk van de game. CEO Jen-Hsun Huang toonde tijdens de presentatie trailers van Shadow of the Tomb Raider, Metro: Exodus en Battlefield 5 om een indruk te geven van de techniek.



Een tweede innovatie van de Turing-architectuur is een onderdeel van de grafische chip dat Nvidia de Tensor Core noemt. De Tensor Core is gespecialiseerd in Deep Learning, een vorm van kunstmatige intelligentie. Deze rekeneenheden kunnen volgens Jen-Hsun onder meer ingezet worden bij het scherper maken van beelden.

De grafische kaarten liggen 20 september op de schappen en hebben volgens Jen-Hsun Huang een adviesprijs van respectievelijk 499, 699 en 999 dollar. Op de website van Nvidia staan echter hogere prijzen vermeld, zoals 1199 dollar voor de RTX 2080 Ti.